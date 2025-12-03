 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 864,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Salesforce devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels après la cloche
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 20:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de Salesforce CRM.N sont en hausse de 1,3 % mercredi après-midi, la société de logiciels devant annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre dans ses résultats trimestriels, attendus après la cloche de clôture ** Les analystes s'attendent en moyenne à un chiffre d'affaires de 10,27 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 9,44 milliards de dollars l'année précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 2,86 dollars, contre 2,41 dollars l'année précédente, selon LSEG ** En octobre, Salesforce a prévu une croissance plus rapide de son chiffre d'affaires dans les années à venir ** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 41 notes "achat fort" ou "achat", 12 notes "maintien" et une note "vente forte", selon LSEG

** Le PT médian à 12 mois est de 322,50 $; le titre cotait 237,74 $ en dernier lieu

** CRM est en baisse de ~29% depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 13% pour le Dow Jones industrial average .DJI au cours de cette période

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 928,32 Pts Index Ex +0,96%
SALESFORCE
238,010 USD NYSE +1,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank