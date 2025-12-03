Salesforce devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels après la cloche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de Salesforce CRM.N sont en hausse de 1,3 % mercredi après-midi, la société de logiciels devant annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre dans ses résultats trimestriels, attendus après la cloche de clôture ** Les analystes s'attendent en moyenne à un chiffre d'affaires de 10,27 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 9,44 milliards de dollars l'année précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 2,86 dollars, contre 2,41 dollars l'année précédente, selon LSEG ** En octobre, Salesforce a prévu une croissance plus rapide de son chiffre d'affaires dans les années à venir ** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 41 notes "achat fort" ou "achat", 12 notes "maintien" et une note "vente forte", selon LSEG

** Le PT médian à 12 mois est de 322,50 $; le titre cotait 237,74 $ en dernier lieu

** CRM est en baisse de ~29% depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 13% pour le Dow Jones industrial average .DJI au cours de cette période