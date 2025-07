Salesforce: deux experts technologiques nommés au conseil information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Salesforce a annoncé mercredi les nominations d'Amy Chang, une ancienne cadre de Cisco et de Google, et de David Kirk, l'ancien directeur scientifique de Nvidia, au sein de son conseil d'administration avec prise d'effet immédiat.



Le concepteur de logiciels professionnels, spécialisé dans les applications de relation-client, explique que l'arrivée de ces deux dirigeants d'entreprise doit lui permettre d'améliorer sa capacité d'innovation et de renforcer son savoir-faire en matière d'IA agentique.



Amy Chang, qui siège déjà aux conseils de Disney et Procter & Gamble, a notamment dirigé la branche d'outils collaboratifs de Cisco (téléphones, vidéoconférence, centres de contact,...) après que l'équipementier de réseaux eut racheté Accompany, la start-up qu'elle avait fondée. Elle avait auparavant passé sept ans chez Google.



David Kirk, présenté comme un consultant indépendant, investisseur, philanthrope et conseiller, siège lui aux conseils de plusieurs ONG. Fin connaisseur de la robotique et de l'IA; il a été le directeur scientifique et le vice-président en charge des architectures chez le fabricant de puces Nvidia.







