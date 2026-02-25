Salesforce augmente avec d'autres valeurs logicielles ; les résultats sont attendus après la cloche

25 février - ** Les actions de Salesforce CRM.N étaient en hausse de 3,4 % mercredi, gagnant avec d'autres actions d'entreprises de logiciels, Salesforce devant publier un chiffre d'affaires et un bénéfice par action plus élevés dans ses résultats trimestriels attendus après la cloche de clôture ** Les actions des sociétés américaines de logiciels dans leur ensemble étaient en hausse mercredi, après de récentes ventes massives liées aux craintes que l'intelligence artificielle ne bouleverse les modèles commerciaux traditionnels

** CRM, un fournisseur de logiciels d'entreprise, devrait annoncer un chiffre d'affaires de 11,18 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 9,99 milliards de dollars l'année précédente, et un bénéfice par action ajusté de 3,04 dollars, contre 2,78 dollars l'année précédente, selon LSEG ** En décembre, la société a relevé ses prévisions annuelles, citant la forte demande des entreprises et l'adoption de sa plateforme Agentforce AI

** Les options CRM impliquent un mouvement de 8,1% pour les actions, dans un sens ou dans l'autre d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; le titre a enregistré un mouvement moyen de 6,3% le jour suivant les résultats, au cours des huit derniers trimestres

** En incluant le mouvement de la séance, l'action de CRM est en baisse d'environ 28% depuis le début de l'année, comparé à un gain d'environ 3% pour le Dow Jones industrial average

.DJI au cours de cette période

** La médiane des prévisions à 12 mois sur CRM est de 300 $, selon LSEG; l'action était à 191,65 $ en dernier

** Les recommandations des analystes sur CRM comprennent 42 notes "achat" ou "achat fort", 11 notes "maintien" et une note "vente forte"