Salesforce annonce quatre acquisitions dans l'IA pour plus de 2 milliards de dollars

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le groupe informatique américain Salesforce a vendredi annoncé quatre acquisitions pour un total de plus de 2 milliards de dollars afin de muscler ses capacités dans l'intelligence artificielle (IA).

Salesforce va notamment acquérir deux entreprises israéliennes: Zoomin, spécialisée dans la gestion de données qui nourrissent les IA génératives, et Own, qui s'occupe de sécurisation des données, indique-t-il dans un communiqué.

Le groupe a aussi racheté en septembre deux sociétés américaines: Tenyx, qui développe des agents vocaux basés sur l'intelligence artificielle, et PredictSpring, qui conçoit des logiciels de points de vente basés sur le "cloud" (informatique à distance).

Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de Salesforce, dont la valorisation atteint plus de 250 milliards de dollars, de développer davantage d'outils dotés d'intelligence artificielle pour ses clients.

Salesforce, qui dispose d'un siège à la fois à San Francisco et à Paris, est spécialisé dans la distribution de logiciels de gestion et dans le "cloud" et mène une politique active d'acquisitions depuis ses débuts en 1999.