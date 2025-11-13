 Aller au contenu principal
Salarius bondit après avoir finalisé la fusion avec Decoy Therapeutics
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Salarius Pharmaceuticals SLRX.O augmentent de 17,3 % à 1,22 $ dans les premiers échanges

** La société et Decoy Therapeutics achèvent leur fusion, combinant leurs ressources pour accélérer le développement de médicaments à base de peptides pour les maladies graves - SLRX

** La société fusionnée est rebaptisée Decoy Therapeutics et se concentre sur l'avancement du pipeline de Decoy, qui comprend des traitements pour les infections respiratoires et les cancers gastro-intestinaux, selon Co

** SLRX indique que Frederick "Rick" Pierce, cofondateur de Decoy, occupe le poste de directeur général

** La technologie de Decoy utilise l'intelligence artificielle et des techniques de fabrication rapide pour concevoir et produire rapidement des médicaments candidats - SLRX

** Decoy obtient un financement de la part d'investisseurs institutionnels et de programmes gérés par Massachusetts Life Sciences, Google, NVIDIA et Johnson & Johnson

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 94 % depuis le début de l'année

