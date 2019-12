Salaires: un groupe d'investisseurs fait pression sur 15 entreprises britanniques

(NEWSManagers.com) - La hausse des inégalités de revenus et de richesses figure au premier rang des risques de marchés pour 2020 selon la liste des risques récemment dressée par Deutsche Bank. Au Royaume-Uni, un groupe de 21 grands investisseurs gérant 2.000 milliards de livres sterling, dont les gestionnaires d'actifs LGIM, Hermes IM et BMO GAM, a écrit à 15 entreprises cotées sur le FTSE 100 et le FTSE 250 pour les encourager à payer ce qu'ils nomment le " vrai salaire minimum" . Just Eat, JD Sports, Hargreaves Lansdown ou encore Royal Mail font, entre autres, partie des sociétés ciblées par la campagne coordonnée par ShareAction.

Le vrai salaire minimum auquel ces investisseurs font référence est calculé par la Living Wage Foundation et se base " sur ce que les individus ont vraiment besoin pour vivre au Royaume-Uni" . Ce salaire horaire est estimé à 10,75 livres (12,6 euros environ) pour les travailleurs londoniens et 9,30 livres pour le reste du pays. En comparaison, le salaire horaire minimum fixé par le gouvernement britannique est actuellement de 7,70 livres pour les travailleurs âgés de moins de 25 ans et 8,21 livres pour ceux âgés de 25 ans ou plus.

D'après Graham Griffiths, responsable des partenariats et des opérations à la Living Wage Foundation, " presque 40% des entreprises du FTSE 100 se sont engagées à verser un vrai salaire minimum à leurs employés." Selon lui, 2019 a vu la plus forte hausse en termes de nouvelles entreprises s'engageant à verser ce salaire. Graham Griffiths prédit même que les sociétés du FTSE 100 qui ne le verseront pas ne seront bientôt plus qu'une minorité.

La raison pour laquelle les 15 entreprises ont été visées en particulier est qu'elles n'incluent pas dans le contrat de travail de leurs employés la mention d'une rémunération minimum vitale, ce qui pourrait endommager leur durabilité sur le long-terme. ShareAction estime que près de 6.000 entreprises britanniques, dont 38 du FTSE 100, payent un salaire considéré comme équitable à leurs employés.

Pour Pauline Lecoursonnois, responsable de l'engagement chez Hermes EOS, " une main d'oeuvre qui est rémunérée équitablement, bien valorisée et respectée performera bien mieux qu'une main d'oeuvre qui ne l'est pas donc nous demandons aux entreprises britanniques d'envisager le versement du vrai salaire minimum, qui est un indicateur clé d'une entreprise responsable et durable."

* Les entreprises ayant reçu la lettre de ShareAction incluent : JD Sports, Just Eat, Hargreaves Lansdown, British Land, Rentokil Initial, Aveva Group, Flutter Entertainment plc, Phoenix Group, Halma, DCC, International Consolidated Airlines Group, United Utilities, Polymetal International, Smurfit Kappa, Royal Mail.