Saks Global soumet son plan de redressement judiciaire au vote des créanciers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Saks Global a obtenu vendredi l'autorisation du tribunal de soumettre son plan de redressement judiciaire au vote des créanciers, leur demandant d'approuver une restructuration qui effacerait les capitaux propres de la société et transférerait le contrôle à ses principaux prêteurs.

Le juge américain chargé des faillites, Alfredo Perez, a approuvé la déclaration d'information de la société et a autorisé Saks à procéder au vote lors d'une audience à Houston, au Texas.

Le plan de redressement judiciaire de Saks permettrait à la société de réduire la majeure partie de sa dette antérieure à la procédure et de renaître sous la forme d'une entreprise plus petite, après que Saks eut utilisé sa mise en faillite pour rétablir ses relations avec les fournisseurs de marques de luxe, fermer ses magasins de vente au détail à prix réduits et fermer plus de la moitié de ses magasins Saks Fifth Avenue. Les votes sur ce plan doivent avoir lieu avant le 1er juin.

En vertu de cet accord, les prêteurs de premier rang de Saks Global devraient prendre le contrôle de l'entreprise après avoir fourni 1 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) de nouveaux financements pendant la procédure de faillite et s'être engagés à verser 500 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) supplémentaires une fois que l'entreprise sera sortie du chapitre 11.

Saks Global a obtenu le soutien de ses créanciers subordonnés en acceptant de créer un fonds de litige, doté d'un financement initial de 20 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), afin d'intenter des poursuites judiciaires dans l'espoir d'obtenir davantage d'argent pour les créanciers. Selon les documents judiciaires, les créanciers subordonnés, à qui l'on doit collectivement environ 1,5 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), n'obtiendraient probablement aucun remboursement sans ce fonds de litige.

Saks a déposé le bilan le 13 janvier avec une dette de 3,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), après que sa fusion malheureuse avec Neiman Marcus a entraîné des déficits de trésorerie qui ont empêché Saks de réapprovisionner de manière fiable ses magasins et ont mis à rude épreuve ses relations avec des fournisseurs clés tels que Chanel, LVMH et Kering.