Saks Global obtient un financement de faillite de 300 millions de dollars, les détenteurs d'obligations soutiennent le plan quinquennal

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Saks Global a déclaré lundi avoir accès à 300 millions de dollars supplémentaires sur son plan de financement de faillite de 1,75 milliard de dollars, et a indiqué qu'un groupe ad hoc de détenteurs d'obligations a approuvé le plan d'affaires quinquennal du distributeur de luxe.

La société, qui s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en janvier et qui évalue l'ensemble de son financement de faillite à 1,75 milliard de dollars , avait déclaré avoir besoin de ces fonds pour rétablir les relations avec les fournisseurs et gagner du temps pour renégocier sa dette.

La société a déclaré lundi que la tranche complète son "paquet de financement pré-émergence", donnant au distributeur suffisamment de liquidités pour soutenir ses opérations.

Les éléments clés du plan d'entreprise soutenu par les détenteurs d'obligations , qui prévoit une croissance et une rentabilité favorisées par de fortes liquidités, seront inclus dans le plan de réorganisation de Saks Global, qui devrait être déposé auprès du tribunal américain des faillites pour le district sud du Texas au cours des prochaines semaines, a déclaré la société lundi.

Saks Global a profité de sa mise en faillite pour fermer la plupart de ses magasins de détail à bas prix. Elle a fermé 20 des 33 magasins Saks Fifth Avenue depuis qu'elle s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites avec une dette de 3,4 milliards de dollars .

La société a déclaré avoir amélioré son flux de stocks, les expéditions ayant repris pour près de 600 marques, ce qui a permis de libérer 1,4 milliard de dollars en recettes de détail.

"Nous avons réalisé des progrès significatifs au cours des deux derniers mois, alors que nous nous efforçons de positionner Saks Global pour l'avenir, en stabilisant rapidement notre activité, en améliorant le flux des stocks et en investissant dans notre transformation", a déclaré Geoffroy van Raemdonck, directeur général de Saks Global.