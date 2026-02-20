Saks Global obtient l'approbation finale du tribunal pour un prêt d'un milliard de dollars dans le cadre de la procédure de faillite, après avoir répondu aux plaintes des vendeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

20 février - Un juge des faillites américain a donné vendredi son accord final au financement de la faillite de Saks Global, qui fournit un milliard de dollars de nouveaux fonds à la société, après que Saks a conclu des accords avec des vendeurs de marques de luxe qui avaient émis des réserves sur les marchandises vendues au distributeur avant qu'il ne fasse faillite.