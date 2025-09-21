Saks Global en pourparlers pour vendre 49 % de la participation dans Bergdorf Goodman pour environ 1 milliard de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saks Global, la société mère de Saks Fifth Avenue, est en pourparlers pour vendre une participation de 49 % dans le distributeur de luxe Bergdorf Goodman pour environ 1 milliard de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.