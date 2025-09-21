 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 045,81
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Saks Global en pourparlers pour vendre 49 % de la participation dans Bergdorf Goodman pour environ 1 milliard de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 23:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saks Global, la société mère de Saks Fifth Avenue, est en pourparlers pour vendre une participation de 49 % dans le distributeur de luxe Bergdorf Goodman pour environ 1 milliard de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank