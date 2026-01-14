 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saks Global dépose son bilan après l'effondrement financier provoqué par le rachat de Neiman Marcus
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 06:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La filiale de Saks Global a listé des actifs et des passifs d'une valeur de 1 à 10 milliards de dollars

*

Parmi les principaux créanciers non garantis figurent des marques de luxe telles que Chanel et Gucci, propriété de Kering

*

Selon des sources, Saks Global est sur le point de finaliser un plan de 1,75 milliard de dollars pour maintenir ses magasins ouverts

(Plus de détails au fil des pages) par Dietrich Knauth et Chandni Shah

Le conglomérat de grands magasins haut de gamme Saks Global s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites mardi en fin de journée, ce qui constitue l'une des plus importantes faillites du secteur de la vente au détail depuis la pandémie.

Saks Fifth Avenue, une filiale de Saks Global, a déclaré des actifs et des passifs d'une valeur de 1 à 10 milliards de dollars, selon des documents judiciaires déposés au tribunal des faillites de Houston, au Texas.

Saks Global n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Cette décision jette un voile d'incertitude sur l'avenir de la mode de luxe aux États-Unis, à peine un an après le rachat de Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus sous le même toit.

Ce distributeur longtemps apprécié des riches et des célèbres, de Gary Cooper à Grace Kelly, a connu des temps difficiles après la pandémie de COVID-19, alors que la concurrence des magasins en ligne s'intensifiait et que les marques commençaient à vendre plus fréquemment leurs articles dans leurs propres magasins.

Saks Global était sur le point de finaliser un plan de financement de 1,75 milliard de dollars avec ses créanciers, ce qui permettrait à ses magasins de rester ouverts, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec les négociations, plus tôt dans la journée de mardi.

Le financement fournirait une injection immédiate de 1 milliard de dollars par le biais d'un prêt de débiteur en possession d'un groupe d'investisseurs dirigé par Pentwater Capital Management à Naples, en Floride, et Bracebridge Capital, basé à Boston, ont déclaré les personnes.

Un financement supplémentaire de 250 millions de dollars serait également disponible par le biais d'un prêt adossé à des actifs fourni par les banques de la société, ont déclaré les personnes. Le distributeur de luxe aurait accès à un financement supplémentaire de 500 millions de dollars de la part du groupe d'investisseurs une fois qu'il aura réussi à sortir de la protection de la loi sur les faillites, ont ajouté les sources.

Un grand nombre de marques de luxe figurent parmi les créanciers non garantis, au premier rang desquels le propriétaire de Chanel et de Gucci, Kering PRTP.PA , avec environ 136 millions de dollars et 60 millions de dollars respectivement, selon les documents déposés auprès du tribunal. Le plus grand conglomérat de luxe au monde, LVMH LVMH.PA , figure parmi les créanciers non garantis pour un montant de 26 millions de dollars. Au total, Saks Global estime qu'il y a entre 10 001 et 25 000 créanciers.

En 2024, la société mère Hudson's Bay a misé sur l'échelle en fusionnant avec son rival Neiman Marcus, créant ainsi l'entité connue aujourd'hui sous le nom de Saks Global. L'opération, d'un montant de 2,7 milliards de dollars, s'est appuyée sur un financement par emprunt d'environ 2 milliards de dollars et sur des apports en capital d'investisseurs tels qu'Amazon AMZN.O , Salesforce CRM.N et Authentic Brands.

Amazon et Authentic Brands ont été cités dans le dossier du tribunal en tant qu'investisseurs en capital.

Valeurs associées

AMAZON.COM
242,6000 USD NASDAQ -1,57%
BURBERRY GROUP
1 317,500 GBX LSE +0,34%
KERING
309,250 EUR Euronext Paris -1,20%
LVMH
646,600 EUR Euronext Paris -0,26%
SALESFORCE
241,130 USD NYSE -7,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des tracteurs devant l'Assemblée nationale lors d'une manifestation d'agriculteurs le 13 janvier 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les tracteurs de la FNSEA quittent l'Assemblée, après 24 heures de mobilisation à Paris
    information fournie par AFP 14.01.2026 06:54 

    Après une bonne partie de la nuit passée devant l'Assemblée nationale, les tracteurs de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs ont commencé à se retirer de la capitale mercredi avant le lever du jour, après avoir obtenu dans la nuit des engagements sur les sujets ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 13/01/2026
    Top 5 IA du 13/01/2026
    information fournie par Libertify 14.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Bouygues , Engie , JP Morgan, Vinci , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Manifestation contre le gouvernement iranien devant le consulat des Etats-Unis à Milan, en Italie, le 13 janvier 2026 ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    Trump menace d'agir "de manière très forte" si l'Iran exécute des manifestants
    information fournie par AFP 14.01.2026 04:53 

    Donald Trump a assuré que les Etats-Unis agiraient "de manière très forte" si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre, Téhéran accusant de son côté Washington à chercher ... Lire la suite

  • Vague de chaleur à New Delhi, le 13 juin 2025 ( AFP / Arun SANKAR )
    L'année 2025, encore l'une des plus chaudes jamais mesurées... et 2026?
    information fournie par AFP 14.01.2026 04:39 

    L'année 2025 a été la troisième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, ont annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus et l'institut américain Berkeley Earth, pour qui 2026 devrait rester à des niveaux historiquement hauts. Le thermomètre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank