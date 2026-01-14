Saks Global dépose son bilan après l'effondrement financier provoqué par le rachat de Neiman Marcus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La filiale de Saks Global a listé des actifs et des passifs d'une valeur de 1 à 10 milliards de dollars

Parmi les principaux créanciers non garantis figurent des marques de luxe telles que Chanel et Gucci, propriété de Kering

Selon des sources, Saks Global est sur le point de finaliser un plan de 1,75 milliard de dollars pour maintenir ses magasins ouverts

(Plus de détails au fil des pages) par Dietrich Knauth et Chandni Shah

Le conglomérat de grands magasins haut de gamme Saks Global s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites mardi en fin de journée, ce qui constitue l'une des plus importantes faillites du secteur de la vente au détail depuis la pandémie.

Saks Fifth Avenue, une filiale de Saks Global, a déclaré des actifs et des passifs d'une valeur de 1 à 10 milliards de dollars, selon des documents judiciaires déposés au tribunal des faillites de Houston, au Texas.

Saks Global n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Cette décision jette un voile d'incertitude sur l'avenir de la mode de luxe aux États-Unis, à peine un an après le rachat de Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus sous le même toit.

Ce distributeur longtemps apprécié des riches et des célèbres, de Gary Cooper à Grace Kelly, a connu des temps difficiles après la pandémie de COVID-19, alors que la concurrence des magasins en ligne s'intensifiait et que les marques commençaient à vendre plus fréquemment leurs articles dans leurs propres magasins.

Saks Global était sur le point de finaliser un plan de financement de 1,75 milliard de dollars avec ses créanciers, ce qui permettrait à ses magasins de rester ouverts, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec les négociations, plus tôt dans la journée de mardi.

Le financement fournirait une injection immédiate de 1 milliard de dollars par le biais d'un prêt de débiteur en possession d'un groupe d'investisseurs dirigé par Pentwater Capital Management à Naples, en Floride, et Bracebridge Capital, basé à Boston, ont déclaré les personnes.

Un financement supplémentaire de 250 millions de dollars serait également disponible par le biais d'un prêt adossé à des actifs fourni par les banques de la société, ont déclaré les personnes. Le distributeur de luxe aurait accès à un financement supplémentaire de 500 millions de dollars de la part du groupe d'investisseurs une fois qu'il aura réussi à sortir de la protection de la loi sur les faillites, ont ajouté les sources.

Un grand nombre de marques de luxe figurent parmi les créanciers non garantis, au premier rang desquels le propriétaire de Chanel et de Gucci, Kering PRTP.PA , avec environ 136 millions de dollars et 60 millions de dollars respectivement, selon les documents déposés auprès du tribunal. Le plus grand conglomérat de luxe au monde, LVMH LVMH.PA , figure parmi les créanciers non garantis pour un montant de 26 millions de dollars. Au total, Saks Global estime qu'il y a entre 10 001 et 25 000 créanciers.

En 2024, la société mère Hudson's Bay a misé sur l'échelle en fusionnant avec son rival Neiman Marcus, créant ainsi l'entité connue aujourd'hui sous le nom de Saks Global. L'opération, d'un montant de 2,7 milliards de dollars, s'est appuyée sur un financement par emprunt d'environ 2 milliards de dollars et sur des apports en capital d'investisseurs tels qu'Amazon AMZN.O , Salesforce CRM.N et Authentic Brands.

Amazon et Authentic Brands ont été cités dans le dossier du tribunal en tant qu'investisseurs en capital.