Saks Global dépose le bilan, plombé par le rachat de Neiman Marcus

par Dietrich Knauth et Chandni Shah

Le conglomérat de grands magasins haut de gamme Saks Global a déposé mardi soir une demande de placement sous la protection de la loi sur les faillites, dans le cadre de l'une des plus grandes faillites du commerce de détail depuis la pandémie, à peine un an après un accord qui avait réuni sous une même enseigne Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus.

Cette décision a jeté un voile d'incertitude sur l'avenir de la mode de luxe aux États-Unis, bien que le distributeur ait déclaré tôt mercredi que ses magasins resteraient ouverts pour l'instant, après avoir finalisé un plan de financement de 1,75 milliard de dollars et nommé un nouveau directeur général.

L'ancien patron de Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck, remplacera Richard Baker, l'architecte de la stratégie d'acquisition qui a laissé Saks Global criblé de dettes.

La société a également nommé Darcy Penick et Lana Todorovich, anciens cadres de Neiman Marcus, respectivement chef du service commercial et chef des partenariats mondiaux avec les marques de Saks Global.

Dans les documents déposés auprès du tribunal des faillites de Houston, au Texas, Saks Global estime que ses actifs et ses passifs se situent dans une fourchette de 1 à 10 milliards de dollars.

La procédure judiciaire doit permettre au distributeur de luxe de négocier une restructuration de sa dette avec ses créanciers ou de se vendre à un nouveau propriétaire afin d'éviter la liquidation. À défaut, l'entreprise pourrait être contrainte de fermer ses portes.

ACCORD DE FINANCEMENT

Le nouvel accord de financement prévoit une injection immédiate d'un milliard de dollars par le biais d'un prêt de débiteur en possession d'un groupe d'investisseurs, a déclaré Saks Global. Le prêt est dirigé par Pentwater Capital Management à Naples, en Floride, et Bracebridge Capital, basé à Boston, d'après des informations de Reuters.

Un financement de 240 millions de dollars serait disponible par le biais d'un prêt adossé à des actifs fourni par les prêteurs sur actifs de la société, selon Saks Global.

Le distributeur de luxe aura accès à 500 millions de dollars de financement de la part du groupe d'investisseurs une fois qu'il aura réussi à sortir de la protection de la loi sur les faillites, ce qui devrait se produire dans le courant de l'année, a ajouté la société.

Une série de marques de luxe figuraient parmi les créanciers non garantis, au premier rang desquels Kering, propriétaire de Chanel et Gucci, PRTP.PA , pour un montant d'environ 136 millions de dollars et 60 millions de dollars respectivement, selon les documents déposés auprès du tribunal.

Le plus grand conglomérat de luxe au monde, LVMH LVMH.PA , figure sur la liste des créanciers non garantis pour un montant de 26 millions de dollars. Au total, Saks Global estime qu'il y a entre 10.001 et 25.000 créanciers.

En 2024, Baker avait orchestré le rachat de Neiman Marcus par la société canadienne Hudson's Bay Co, qui possédait Saks depuis 2013, et avait ensuite cédé les actifs de luxe américains pour créer Saks Global, réunissant ainsi trois noms qui ont défini la haute couture américaine depuis plus d'un siècle.

L'opération, d'un montant de 2,7 milliards de dollars, a été réalisée grâce à un financement par emprunt d'environ 2 milliards de dollars et à des apports en capital d'investisseurs tels qu'Amazon AMZN.O , Salesforce CRM.N et Authentic Brands, qui ont été cités dans le dossier judiciaire en tant qu'investisseurs en capital dans Saks Global.

NEIMAN MARCUS A CREUSÉ LA DETTE

L'opération Neiman Marcus visait à créer un géant du luxe, mais elle a endetté Saks Global à un moment où les ventes mondiales de produits de luxe ralentissaient, ce qui a compliqué un redressement déjà difficile pour le directeur général et dirigeant chevronné Marc Metrick.

L'année dernière, Saks Global a eu du mal à payer ses fournisseurs, qui ont commencé à retenir leurs stocks, ce qui a perturbé la chaîne d'approvisionnement de la société et l'a laissée avec des stocks insuffisants.

Le manque de stocks a peut-être poussé les acheteurs vers des concurrents tels que Bloomingdale's, qui a enregistré de fortes ventes en 2025, accentuant ainsi la pression sur Saks Global.

"Les riches achètent toujours", a déclaré le mois dernier David Swartz, analyste chez Morningstar, "mais pas autant chez Saks".

(Chandni Shah, Shubham Kalia, Juveria Tabassum, Anuja Bharat Mistry, Sanskriti Shekhar et Savyata Mishra à Bangalore ; Nicholas P. Brown et Dietrich Knauth à New York ; Mara Vîlcu pour la version française ; édité par Augustin Turpin)