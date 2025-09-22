Saks Global cherche à vendre une participation minoritaire dans le détaillant de luxe Bergdorf Goodman

Saks Global, société mère de la chaîne de grands magasins haut de gamme Saks Fifth Avenue, a déclaré qu'elle avait entamé un processus visant à explorer la vente d'une participation minoritaire dans le détaillant de luxe Bergdorf Goodman afin de contribuer à la réduction de la dette, a déclaré un porte-parole à Reuters lundi.

La vente de la participation dans le grand magasin haut de gamme aiderait la société à réduire sa dette, a déclaré le porte-parole de Saks Global.

Cette décision intervient alors que la demande de produits de luxe reste agitée aux États-Unis, les inquiétudes liées à l'inflation et aux tarifs douaniers pesant sur les détaillants et freinant la demande des consommateurs.

Saks Global a été créé en juillet dernier par Hudson's Bay Company ( HBC) après son acquisition de Neiman Marcus pour 2,65 milliards de dollars, en combinant Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et d'autres actifs immobiliers et de vente au détail de luxe.

Bergdorf Goodman reste au cœur de la stratégie de l'entreprise et Saks Global étudie la possibilité d'une vente de participation pour "maximiser le potentiel" de ses actifs, bien qu'aucune décision définitive n'ait été prise, a déclaré le porte-parole.

Le Wall Street Journal a rapporté dimanche que Saks Global était en pourparlers avec au moins quatre soumissionnaires pour vendre une participation de 49 % dans Bergdorf Goodman pour un milliard de dollars afin de contribuer au remboursement de la dette liée à l'acquisition de Neiman Marcus.

Bergdorf Goodman exploite deux magasins distincts, l'un pour les femmes et l'autre pour les hommes, situés en face l'un de l'autre sur la Cinquième Avenue, dans le centre de Manhattan, et vend des marques telles que Gucci, Prada et Jimmy Choo.

Selon le Journal, l'acquéreur recevrait une participation dans la société d'exploitation, et non dans les biens immobiliers, qui sont la propriété de la famille fondatrice du magasin.