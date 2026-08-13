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Saipem décroche un contrat majeur de 1,8 milliard de dollars au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 10:52
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Prestataire italien dans le secteur pétrolier et gazier, Saipem a remporté un contrat offshore EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation = Ingénierie, Approvisionnement, Construction et Installation). Au Moyen-Orient, d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars.

Dans le cadre de ce contrat clé en main, Saipem assurera l'intégralité du cycle d'exécution, couvrant à la fois l'ingénierie de détail, l'approvisionnement en équipements, la fabrication globale et l'installation en mer des infrastructures offshore et sous-marines.

Pour mener ces opérations, la compagnie italienne d'ingénierie et de services énergétiques s'appuiera sur son expérience dans la région dans la réalisation de pipelines et d'infrastructures offshore, ainsi que sur sa flotte locale de navires et ses capacités d'ingénierie avancées.

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