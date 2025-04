Saint-Gobain: vise une marge d'exploitation supérieure à 11% information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de +3,2% à 11,7 milliards d'euros en données réelles, avec un effet de change de -0,4% et un effet périmètre de +3,9%.



A données comparables, le chiffre d'affaires ressort à -0,3%, porté par la croissance des Amériques, de l'Asie-Pacifique et de l'Europe du Nord.



L'activité en Europe est en repli de -2,2% sur le trimestre, avec un effet volume de -1,7%, en nette amélioration par rapport au quatrième trimestre 2024 (-3,3% en volumes).



La Région Amériques affiche une croissance interne de +3,0% avec le maintien d'un bon niveau en Amérique du Nord et une bonne dynamique en Amérique latine. L'Amérique du Nord progresse de +1,0%, tirée par les prix et une bonne tenue des volumes de rénovation.



La Région Asie-Pacifique enregistre une croissance interne soutenue de +3,9% tirée par la forte dynamique de l'Inde, qui fait plus que compenser le recul de la Chine.



Au niveau des prévisions, Saint-Gobain vise en 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%.





