Saint-Gobain vise un redressement au S2, le T2 sera difficile

23 avril (Reuters) - * SAINT-GOBAIN - VENTES TOTALES DU GROUPE AU T1 EUR 9,36 MDS VS EUR 10,38 MDS IL Y A UN AN * SAINT-GOBAIN - COVID-19: LE GROUPE ANTICIPE UN DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 DIFFICILE AVANT UN REDRESSEMENT AU SECOND SEMESTRE * SAINT-GOBAIN - COVID-19: LE GROUPE N'EST AUJOURD'HUI PAS EN MESURE DE DONNER DES PERSPECTIVES DE RÉSULTATS POUR L'ANNÉE 2020 * SAINT-GOBAIN - AU 31 MARS 2020, LE GROUPE DISPOSAIT D'UN MONTANT DE DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ESTIMÉ À EUR 3,8 MDS (Rédactions de Paris et Gdansk)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.08%