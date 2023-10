Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: vise un nouveau record de marge d'exploitation information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 18:26









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en baisse de -4,9% à 36,5 milliards d'euros à données réelles à fin septembre et de -10,5% à 11,6 milliards d'euros sur le troisième trimestre, avec un effet de change de -2,2% sur 9 mois et de -3,9% au troisième trimestre, et un effet périmètre de -2,7% sur 9 mois et de -3,5% au troisième trimestre.



Le chiffre d'affaires des SHP progresse de +3,5% sur 9 mois et se replie de -2,1% au troisième trimestre dans des marchés globalement en ralentissement.



Le Groupe confirme pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation.



Dans un contexte de ralentissement modéré des marchés, Saint-Gobain vise, sur l'ensemble de l'année 2023, un nouveau record de marge d'exploitation, à deux chiffres pour la troisième année consécutive.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.07%