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Saint-Gobain va céder son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 08:16

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé mardi la signature d'un accord avec la société de capital-risque et fonds d’investissement Ecco pour la cession de son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques.

Dans un communiqué, le groupe français précise que la cession de cette activité, qui représente un chiffre d'affaires d’environ 100 millions d'euros en 2025, 270 employés et 32 points de vente, devrait être finalisée d’ici fin juillet 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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