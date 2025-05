Saint-Gobain : une nouvelle usine bas carbone au Royaume-Uni

(AOF) - Saint-Gobain a annoncé le lancement d’une nouvelle usine bas carbone d’isolation en laine de roche au Royaume-Uni, qui s’installera sur un site appartenant au groupe situé à Melton Mowbray, Leicestershire, et dont la production devrait débuter en 2027. L’installation produira dans un premier temps 50 000 tonnes par an d’isolants en laine de roche haute performance destinés au marché britannique, avec la possibilité de doubler sa capacité à 100 000 tonnes par an. Ce projet s’inscrit dans l’engagement de Saint-Gobain à être zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 51,2 Mds€ répartis en 5 branches, : l’Europe du nord pour 24 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 29 %, les Amérique pour 21 % et les Solutions haute performance (chimie de construction essentiellement) pour 21 % ;

- Ventes tirées des marchés de la rénovation & infrastructures pour 50 %, de la construction pour 37 % et de l’industrie pour 13 % ;

- Ambition : devenir leader mondial via le renforcement ou l’acquisition du leadership sur le s principaux marchés -Etats-Unis, Asie, Mexique et Amérique centrale-, doper les ventes de la chimie de construction;

- Capital éclaté (8 % pour les salariés), Benoît Bazin étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Modèle d’affaires « Grow & Impact » lancé en octobre 2021 :

- optimisation du portefeuille via cessions et acquisitions relutives sur le résultat,

- organisation par délégation aux directions locales,

- approche par les solutions intégrées et différenciées, apportant pouvoir de fixation des prix, et augmentant la valeur du portefeuille de produits,

- investissements industriels autour de 1,5 Md€ par an,

- allocation du capital vers les zones à forte croissance et la chimie pour la construction,

- distribution fondée sur l’expérience client « PIM », accélérant les ventes,

- innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients et croissance durable :

- 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux, réduction de l’empreinte carbone dans les process de fabrication…,

- partenariats : en interne, les start-ups portés par NOVA, en externe, avec centres de recherche ou industriels, participation aux projets EAGLE, WOOL2LOOP…, et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité totale en 2050 et intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2 :

- objectif intermédiaire 2030 vs 2017 : réduction de 33 % des émissions de CO2,

- recherche dans les piles à combustible à oxygène solide,

- économie circulaire évitant le prélèvement de matières premières solides,

- lancement d’emprunts verts ;

- Bilan sain : dette nette à 9,8 Mds€, soit 1,4 d’effet de levier et autofinancement libre de 4 Mds€.

Défis

- Poursuite du recul du caractère cyclique de l’activité, moins dépendante de la construction, et, en Europe, capacité à accroître la marge opérationnelle malgré le repli du marché ;

- Intégration des canadiens Kaycan, BPC et Bailey et de l’australien CSR, donnant la place de n° 1 dans laepays ;

- Après un exercice 2024 record, objectif 2025 d’une marge opérationnelle de + 11 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 € et plan de rachat d’actions de 500 M€.