Saint-Gobain sous le signe de la prudence
Au titre de l'exercice écoulé, le groupe a dégagé un résultat net de 2,9 MdsEUR, en progression de 1,4% par rapport à 2024.
La marge d'exploitation est demeurée stable à 11,4%, tandis que le cash-flow libre a atteint un niveau robuste de 3,8 MdsEUR.
Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires 2025 de 46,5 MdsEUR, en hausse de 2,1%. Cette progression intervient "malgré la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro".
Parallèlement, le groupe propose un dividende de 2,30 EUR par action au titre de 2025, en hausse de 4,5%, et a procédé à 402 MEUR de rachats nets d'actions sur l'exercice.
Enfin, la société indique avoir rempli l'ensemble des objectifs financiers et stratégiques fixés dans le cadre du plan "Grow & Impact" (2021-2025). Pour 2026, elle ambitionne une marge d'Ebitda supérieure à 15%, tout en avertissant que le premier semestre sera affecté par des conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord depuis le début de l'année.
"Les prévisions de marge d'EBITDA pour l'exercice 2026 confirment les informations communiquées lors de la réunion du comité de direction (plus de 15 % pour l'exercice 2026 contre un objectif à moyen terme de 15% à 18%). Le consensus s'établissant à 15,8%, il sera essentiel, pour les prévisions et la réaction du cours de l'action, de mieux comprendre l'amélioration des perspectives au second semestre 2026", souligne Jefferies, à l'achat sur le dossier.
" Le premier semestre est particulièrement pénalisé par les effets météorologiques en Europe et Amérique du Nord, et continuera de porter une attention particulière au couple prix/ coûts", indique Oddo BHF, à surperformance sur le titre.
