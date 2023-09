Saint-Gobain signe un contrat d’achat d’électricité renouvelable en Amérique du Nord

Danish Fields est le troisième PPA conclu par Saint-Gobain en Amérique du Nord. Les trois projets cumulés devraient représenter une réduction de plus de 70% des émissions de scope 2 en Amérique du Nord, comparé aux niveaux de 2017.

" Ce projet d'énergie renouvelable est essentiel pour permettre à Saint-Gobain de réaliser son engagement de réduire de 33% ses émissions de CO2 de scope 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à 2017, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, " a expliqué Mark Rayfield, directeur général de Saint-Gobain Amérique du Nord.

(AOF) - Saint-Gobain a signé un contrat d’achat d’électricité renouvelable (Power Purchase Agreement ou PPA) d’une durée de 15 ans avec TotalEnergies portant sur l’achat d’énergie solaire pour ses 125 sites industriels d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada). Ce PPA de 100 MW, également nommé Danish Fields Solar Project (Danish Fields), devrait diminuer les émissions de CO2 liées à l'électricité (émissions de scope 2) du spécialiste des matériaux de construction en Amérique du Nord à hauteur de 90 000 tonnes par an. Le site de Danish Fields devrait être mis en service d’ici fin 2024.

