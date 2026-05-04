Saint-Gobain signe un accord de cession de Telhanorte au Brésil

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* SIGNE UN ACCORD DE CESSION DE SON ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION AU BRÉSIL
* UN ACCORD DÉFINITIF AVEC LA SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE TAUÁ PARTNERS EN VUE DE LA CESSION DE TELHANORTE
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D’ICI LA FIN DU S1 2026
* L'OPÉRATION CONCLUT LA SORTIE DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION DU GROUPE DANS LE PAYS
Texte original [https://tinyurl.com/3kcjk4uu]
(Rédaction de Gdansk)
