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Saint-Gobain se sépare d'une activité dans les pays nordiques
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 08:55

Saint-Gobain annonce avoir signé, vendredi dernier, un accord avec le groupe Ecco, une société de capital-risque et un fonds d'investissement, pour la cession de son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 100 MEUR en 2025, 270 employés et 32 points de vente, l'activité cédée distribue du carrelage et du mobilier de salle de bain avec Konradssons Kakel AB et Kakelspecialisten AB en Suède, ainsi que Flisekompaniet AS en Norvège.

Cette cession, dont les termes financiers ne sont pas précisés par Saint-Gobain, devrait être finalisée d'ici fin juillet 2026, après achèvement de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Le géant français des matériaux de construction explique que cette transaction s'inscrit dans sa stratégie d'optimisation de son profil, en ligne avec les objectifs de son plan "Lead & Grow", sa feuille de route pour les années 2025 à 2030.

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