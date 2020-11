Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain s'attend à un résultat d'exploitation en hausse au S2 Reuters • 26/11/2020 à 18:14









26 novembre (Reuters) - Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * COMPTE TENU DE LA CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS AU T3, AINSI QUE D'UN BON DÉBUT DE T4, LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU GROUPE AU 2ND SEMESTRE 2020 SERA EN PROGRESSION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2019 * AU VU DE CES RÉSULTATS, LE CA A L'INTENTION DE PROPOSER À L'AG DU 3 JUIN 2021 DE FIXER LE DIVIDENDE AU TITRE DE 2020 À €1,33 PAR ACTION EN ESPÈCES, AU NIVEAU DU DIVIDENDE VERSÉ EN JUIN 2019 Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.75%