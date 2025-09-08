Saint-Gobain réorganise sa chimie de la construction en Allemagne
08/09/2025
Cette opération fera de Franken Maxit l'un des principaux fabricants allemands de mortiers secs, avec 17 sites et plus de 1200 employés, dont 400 issus de Weber.
Les autres activités de chimie de la construction en Allemagne seront regroupées sous les marques Weber, GCP et Chryso, afin de développer les solutions techniques et de spécialité.
La finalisation de la transaction est prévue d'ici fin septembre 2025. Cette réorganisation s'inscrit dans le plan 'Grow & Impact' destiné à consolider le leadership du Groupe dans la construction durable.
Valeurs associées
|93,0200 EUR
|Euronext Paris
|+1,71%
