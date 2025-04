Saint Gobain : rechute de -3% sous 86,5E information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 10:24









(CercleFinance.com) - Saint Gobain ricoche sous 90,4E (au niveau de la résistance des 90,5E du 15 novembre et 9 décembre 2024) et rechute de -3% sous 86,5E.

La tendance reste à la reprise en hebdo (+5,5%), à condition de ne pas clôturer ultérieurement en-dessous des 83,7E, l'ex-plancher du 27/11/2024 au 3/1/2025.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 86,4400 EUR Euronext Paris -2,77%