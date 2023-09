Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: réalise l'acquisition d'Adfil information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 18:01









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'Adfil NV, acteur international de premier plan dans les fibres de renfort pour béton.



Adfil emploie environ 70 personnes, opère deux usines en Belgique et a généré un chiffre d'affaires proche de 40 millions d'euros en 2022.



Adfil sera consolidé dans le segment Chimie de la Construction au sein des Solutions de Haute Performance.



Grâce à cette acquisition, Saint-Gobain pourra offrir à ses clients une gamme élargie de solutions incluant adjuvants et fibres pour béton pour accélérer le développement de bétons durables et haute performance.





