Saint Gobain: pulvérise les 90,6E, se dirige droit vers 97,5 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Saint Gobain renverse la vapeur après une alerte à la baisse sous 87E le lundi 3 février.



Le 'gap de rupture' sous 89,72E vient d'être comblé ce matin, et le titre enchaîne avec le franchissement de la triple résistance sous 90,6E (revue ce 31 janvier en clôture après 2 précédents tests les 15 novembre et 9 décembre).

Le record absolu intraday inscrit à 91,18E (toujours ce 31 janvier) est pulvérisé et un potentiel de hausse vers 97,5E vient d'être libéré.





En cas de rechute sous 86,6E, la correction pourrait se poursuivre en direction des 85,52E ('gap' du 16 janvier) puis du bon palier de soutien des 83,9E des 2 et 23 décembre 2024 puis 3 et 13 janvier 2025.









Valeurs associées SAINT-GOBAIN 93,24 EUR Euronext Paris +6,17%