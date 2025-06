Saint-Gobain présentera son nouveau plan stratégique à cinq ans le 6 octobre

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le géant des matériaux de construction Saint-Gobain présentera le 6 octobre son nouveau plan stratégique à cinq ans, prévoyant notamment une poursuite de la "régionalisation" laissant entrevoir une organisation moins centralisée, a annoncé le PDG Benoit Bazin lors de l'assemblée générale des actionnaires jeudi à Paris.

Dans le cadre de ce plan, le groupe français, né il y a 360 ans, compte "approfondir" sa stratégie de "leader de la construction durable", et "élargir" l'organisation par pays, après le vaste chamboulement et l'internationalisation qui a eu lieu au cours des dernières années, a indiqué M. Bazin.

"Depuis quatre ans, environ 70% des investissements du groupe ont été effectués en Amérique du Nord, en Asie et dans les pays émergents", avec "une vingtaine de nouvelles usines ou lignes de fabrication lancées par an", ce qui a permis un équilibrage du résultat d'exploitation entre l'Europe de l'ouest (un tiers), l'Amérique du Nord (un tiers) et l'Asie et les Pays émergents (un tiers), a indiqué M. Bazin.

"Le groupe est là depuis 360 ans et nous avons des valeurs sur la diversité, la richesse de nos équipes. C'est ce qui fait notre force. Et nous allons continuer de nous projeter dans ce sens là, probablement avec une régionalisation accrue sur une étendue plus grande et plus large de l'offre de Saint-Gobain", a indiqué M. Bazin.