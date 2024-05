Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: PPA pour de l'électricité verte en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé un contrat de fourniture d'électricité renouvelable (PPA) de cinq ans en Roumanie avec OMV Petrom, contrat portant sur environ 800 GWh d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque et qui débutera en janvier 2026.



Ce contrat, combiné à un parc photovoltaïque en phase finale de développement dans l'usine de verre de Călărași, couvrira 100% des besoins en électricité de Saint-Gobain en Roumanie, pays où il possède 14 sites industriels.



Ce second PPA signé par Saint-Gobain en Roumanie contribuera à sa stratégie visant à réduire son empreinte carbone dans le pays, conformément à l'objectif de zéro émissions nettes de carbone du groupe de matériaux de construction d'ici 2050.





