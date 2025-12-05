Saint-Gobain, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture de la séance du vendredi 5 décembre 2025

(AOF) - Saint-Gobain (+2,85% à 86,74 euros)

Le fabricant des matériaux de construction a signé une deuxième séance de suite dans le vert. Mercredi, Jefferies a maintenu sa recommandation d'Achat sur Saint-Gobain tout en relevant la cible de cours de 141,10 à 144,50 euros. "Avec un objectif de cours offrant un potentiel de hausse supérieur à 65 %, le rapport risque/rendement de Saint-Gobain semble de plus en plus attractif. À l'aube de cette nouvelle année, nous voyons des catalyseurs qui devraient rassurer les investisseurs sur la croissance européenne, la rentabilité américaine et le potentiel de hausse des marchés émergents", souligne le broker.

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 51,2 Mds€ répartis en 5 branches, : l’Europe du nord pour 24 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 29 %, les Amérique pour 21 % et les Solutions haute performance (chimie de construction essentiellement) pour 21 % ;

- Ventes tirées des marchés de la rénovation & infrastructures pour 50 %, de la construction pour 37 % et de l’industrie pour 13 % ;

- Ambition : devenir leader mondial via le renforcement ou l’acquisition du leadership sur le s principaux marchés -Etats-Unis, Asie, Mexique et Amérique centrale-, doper les ventes de la chimie de construction;

- Capital éclaté (8 % pour les salariés), Benoît Bazin étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Modèle d’affaires « Lead & grow 2030 » lancé en octobre 2025 :

- optimisation du portefeuille (40 % depuis 2019, de 20 % supplémentaires d’ici 2030) via cessions et acquisitions relutives sur le résultat (les canadiens Kaycan, BPC et Bailey et l’australien CSR), focus sur les marchés émergents (70 % des capex, soit 1,5 Md€ par an) et la chimie de construction,

- organisation géographique en 4 régions -Europe du nord, Europe du sud & Afrique et Moyen-Orient, Amériques et Asie- et délégation totale du pouvoir aux directions locales, avec reporting aux 4 régions,

- fusion de la chimie de construction et des solutions industrielles au niveau des régions,

- approche par solutions intégrées et différenciées, apportant pouvoir de fixation des prix et augmentant la valeur du portefeuille de produits,

- redressement des marges dans les verres plats (14 % des revenus) notamment le verre Sekurit à forte valeur ajoutée, et la distribution (11 %) via l’expérience client « PIM »,

- innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients puis croissance durable :

- 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux…,

- partenariats : en interne, les start-ups portés par NOVA, en externe, avec centres de recherche ou industriels, participation aux projets européens et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité totale en 2050 et intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2 :

- objectif intermédiaire 2030 vs 2017 : réduction de 33 % des émissions de CO2,

- recherche dans les piles à combustible à oxygène solide ;

- Bilan sain : dette nette à 9,8 Mds€, soit 1,4 d’effet de levier et autofinancement libre de 4 Mds€.

Défis

- Journée investisseurs le 6 octobre ;

- Poursuite du recul du caractère cyclique de l’activité, moins dépendante de la construction, et, en Europe, capacité à accroître la marge opérationnelle ;

- Etats-Unis : impact limité des droits de douane américains (production locale en voie de renforcement, notamment en toitures/plaques de plâttre et les pigments granulaires pour béton) et confiance dans une amélioration de la rentabilité ;

- Attente d’acquisitions dans la chimie du bâtiment, en Australie, Etats-Unis et pays émergents ;

- Après une hausse des 1,7 % des revenus et une marge opérationnelle record au 1 er semestre, objectif 2025 légèrement revus à la baisse : revenus stables et marge opérationnelle de + 11 % ;

- Anticipations 2026-30 : hausse annuelle de 5 % environ des revenus, supérieure aux marchés, marge d’exploitation entre 15 et 18 %, investissements de 12 Mds€ environ en croissance et acquisitions et distribution totale aux actionnaires de 8 Mds€ en dividendes et rachats d’actions ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 € et plan de rachat d’actions de 500 M€.