Saint-Gobain: nouvelle directrice financière nommée information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain fait part de la nomination de Maud Thuaudet en tant que directrice financière du groupe de matériaux de construction, dont elle rejoindra le comité exécutif. Avec effet au 1er avril prochain, elle prendra la succession de Sreedhar N.



Après avoir commencé sa carrière chez Thales, Maud Thuaudet a rejoint Saint-Gobain en 2019 comme directrice de la stratégie du groupe, puis a exercé les responsabilités de directrice générale du vitrage en France.



Après plus de six ans comme directeur financier, Sreedhar N. deviendra directeur général de la région Asie-Pacifique, incluant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que directeur général de Saint-Gobain en Inde. Basé à Mumbai, il restera membre du comité exécutif.





