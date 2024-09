Saint-Gobain négocie la cession de PAM Building

(AOF) - Saint-Gobain a annoncé être entré en négociations exclusives pour la cession au fonds d’investissement institutionnel français Aldebaran, avec une participation minoritaire de la Banque Publique d’Investissement Bpifrance, de PAM Building, sa filiale dédiée à la production de solutions d’évacuations sanitaires et pluviales pour les bâtiments. "Ce projet de cession s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’optimisation du profil du groupe, en ligne avec les objectifs du plan Grow & Impact", explique le spécialiste des matériaux de construction.

PAM Building possède deux usines de production à Bayard, en Haute-Marne (France), et à Telford (Royaume-Uni), emploie 400 salariés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 110 millions d'euros en 2023.

La finalisation de la transaction devrait intervenir d'ici fin 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.