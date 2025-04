Saint-Gobain: le titre monte, Berenberg voit une opportunité information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 11:07









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain enregistre l'une des plus forte hausses de l'indice CAC 40 jeudi matin à la Bourse de Paris suite à un relèvement de recommandation de Berenberg, qui dit voir un point d'entrée intéressant sur le titre.



L'action du groupe français de matériaux de construction gagne actuellement plus de 9% alors que le CAC s'adjuge 5,5% dans le sillage des signes d'apaisement envoyés la veille par Donald Trump sur les questions commerciales.



Berenberg a relevé ce matin sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver' avec un objectif de cours inchangé de 94 euros, voyant une opportunité sur la valeur.



'Nous avons toujours admiré la restructuration impressionnante menée par Saint-Gobain ces dernières années, sans n'avoir jamais pu trouver un point d'entrée attractif au vu des fortes performances de l'action', explique l'intermédiaire.



'Toutefois après la récente chute de l'ordre de 25% du titre par rapport à ses pics, sur fond d'inquiétudes relatives aux droits de douane américains, nous percevons désormais une opportunité attrayante', souligne-t-il.





