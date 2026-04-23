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Saint-Gobain-Le CA recule de 2,3% au T1, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 18:26

Saint-Gobain SGOB.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en recul de 2,3% au premier trimestre, à 11,1 milliards d'euros, le groupe citant un repli moins important que prévu.

Alors que l'activité du groupe français de matériaux de construction s'est replié de 0,9% en Europe et de 7,0% en Amériques, l'activité de la région Asie-Pacifique sur le trimestre s'est accrue de 7,0%.

Saint-Gobain a également confirmé ses objectifs, dont une marge d’Ebitda de plus de 15,0% en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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