Saint-Gobain-Le CA recule de 2,3% au T1, objectifs 2026 confirmés

Saint-Gobain SGOB.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en recul de 2,3% au premier trimestre, à 11,1 milliards d'euros, le groupe citant un repli moins important que prévu.

Alors que l'activité du groupe français de matériaux de construction s'est replié de 0,9% en Europe et de 7,0% en Amériques, l'activité de la région Asie-Pacifique sur le trimestre s'est accrue de 7,0%.

Saint-Gobain a également confirmé ses objectifs, dont une marge d’Ebitda de plus de 15,0% en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)