Saint-Gobain: lancement d'une usine en Finlande information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 08:21









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce matin le lancement de la production de laine de verre à très faible empreinte carbone (scope 1 & 2) sur son site Isover de Forssa, en Finlande. Cette usine est la plus bas carbone au monde



L'usine de Forssa fonctionne désormais exclusivement à partir d'énergies décarbonées, grâce à l'installation de 3 réservoirs de biogaz sous pression.



'Le biogaz représente désormais 50 % de l'énergie utilisée par le site, les 50 % restants étant fournis par de l'électricité d'origine hydraulique' précise le groupe dans son communiqué.



Le nouvel équipement permettra d'éviter l'émission de 1 500 tonnes de CO₂ par an.



'Cette nouvelle réalisation illustre concrètement l'ambition de Saint-Gobain d'être zéro émission nette de carbone d'ici 2050' indique le groupe.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 100,5000 EUR Euronext Paris -0,30%