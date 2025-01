Saint-Gobain: lancement d'un plâtre issu à 100% du recyclage information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Après avoir lancé en 2022 en France la première plaque de plâtre contenant au moins 50% de plâtre recyclé, Saint-Gobain annonce lancer au Royaume-Uni une plaque fabriquée à partir de 100% de plâtre recyclé, une première mondiale pour le groupe.



Développée par British Gypsum, filiale de Saint-Gobain au Royaume-Uni, la Gyproc SoundBloc Infinaé 100 utilise des déchets de plâtre provenant de chantiers de construction, aidant ainsi les entreprises du secteur à atteindre leurs objectifs de durabilité.



Fort de son expertise en matière de recyclage, British Gypsum propose un service de collecte des matériaux de chantiers, couvrant non seulement les plaques de plâtre, mais aussi des produits comme des adhésifs pour cloisons sèches ou des enduits.





