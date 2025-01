Saint-Gobain lance sa première plaque de plâtre avec 100% de matériaux recyclés

(AOF) - Après avoir lancé en 2022 en France la première plaque de plâtre contenant au moins 50% de plâtre recyclé, Saint-Gobain annonce le lancement au Royaume-Uni d’une plaque de plâtre fabriquée à partir de 100% de plâtre recyclé, une première mondiale pour le Groupe. La Gyproc SoundBloc Infinaé 100 marque une étape majeure pour l’ensemble de l’industrie vers plus de circularité, puisqu’elle figure parmi les toutes premières plaques de plâtre à être fabriquées entièrement à partir de gypse recyclé.

Mike Chaldecott, directeur Général de Saint-Gobain Royaume-Uni et Irlande, a déclaré : " La plaque de plâtre Gyproc SoundBloc Infinaé 100 incarne l'engagement de Saint-Gobain à transformer l'industrie de la construction et à offrir des solutions qui répondent aux défis environnementaux. Avec cette innovation, nous réaffirmons notre rôle de leader de la construction durable, en favorisant le recyclage et la préservation des ressources naturelles. "

