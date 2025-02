Saint Gobain : investissement de 40 millions d'euros en Espagne

(AOF) - Saint-Gobain annonce un investissement de 40 millions d’euros pour agrandir et décarboner son usine d’isolation située à Azuqueca, près de Madrid, en Espagne. Cet investissement permettra de moderniser la ligne de production de laine de roche et d’installer un four électrique de dernière génération en remplacement de l’actuel, alimenté par des énergies fossiles. L’usine d’Azuqueca sera la première du groupe à avoir une ligne de production électrique de laine de roche.

Cette modernisation augmentera d'environ 40% la capacité de production de laine de roche, répondant ainsi à la demande croissante du marché espagnol en matériaux de construction durables. Parallèlement, ce projet permettra à l'usine de réduire ses émissions de CO2 de 70% (scope 1 et 2) par rapport à 2017.

