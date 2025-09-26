Saint-Gobain inaugure une usine zéro carbone au Canada
La modernisation et l'ouverture d'une nouvelle ligne ont accru la capacité de 40% tout en réduisant la consommation énergétique de 30% et les émissions annuelles de CO? d'environ 44 000 tonnes.
'Ce projet renforce notre position de leader au Canada et permet d'accélérer notre croissance, triplée en 3 ans', a indiqué en substance Mark Rayfield, Directeur général de Saint-Gobain Amérique du Nord.
Cette usine est la deuxième du Groupe alimentée à 100% en électricité renouvelable après celle de Fredrikstad en Norvège, illustrant son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.
