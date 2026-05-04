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Saint-Gobain finalise sa sortie de la distribution au Brésil
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 18:19

Le groupe a annoncé la signature d'un accord définitif avec la société brésilienne Tauá Partners pour la cession de Telhanorte, sa chaîne de distribution de matériaux de construction.

Telhanorte, qui exploite 27 magasins et un centre logistique, principalement dans l'État de São Paulo, emploie environ 1 650 personnes et a généré près de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier semestre 2026.

Cette cession s'inscrit dans la stratégie de Saint-Gobain visant à renforcer son profil, en ligne avec les objectifs de son plan "Lead & Grow".

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