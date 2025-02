Saint Gobain finalise l'acquisition de Fosroc

(AOF) - Saint-Gobain a finalisé l’acquisition (1,02 milliard de dollars) annoncée le 27 juin 2024 de Fosroc, acteur mondial de référence dans la chimie de la construction avec une forte présence géographique tout particulièrement en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Après les acquisitions de Chryso, GCP et OVNIVER (marque Cemix), cette transaction portera post acquisition son chiffre d'affaires total dans ce secteur à 6,5 milliards d'euros dans 76 pays (pro forma).

Fosroc a généré un chiffre d'affaires estimé à 487 millions de dollars en 2024, avec une croissance d'environ 11% par an en moyenne depuis 2021.

"Avec 20 usines de production et environ 3 000 employés, Fosroc fournit une large gamme de solutions techniques pour l'industrie de la construction, notamment des adjuvants et additifs pour béton et ciment, des adhésifs et colles, des solutions d'étanchéité, de réparation du béton et de revêtement de sol", précise un communiqué.

