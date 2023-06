Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: finalise l'acquisition de Drymix en Egypte information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 18:03









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de United Paints and Chemicals S.A.E. (' Drymix '), un producteur de mortiers prêts à l'emploi qui sert le marché de la construction en Egypte.



Fondé en 1997, Drymix emploie actuellement 185 personnes sur son site dans la ' ville du 6 octobre ', à 45 km du Caire.



En Egypte, où il est présent depuis 2006, Saint-Gobain opère 7 usines et emploie 575 personnes.



Cette acquisition accélère sa croissance dans le pays en complétant sa

gamme de solutions dans le verre, le plâtre et la chimie de la construction.



Saint-Gobain précise que cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan stratégique de Saint-Gobain, ' Grow & Impact ' qui vise à consolider la position de leader du Groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la

construction durable.







Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.11%