(CercleFinance.com) - Saint Gobain a matérialisé une fausse cassure des 57E, suivie d'un rebond au-delà des 58E, avec formation d'un ilot de retournement les 13 et 14 septembre (56/56,7E), avec à la clé le comblement du 'gap' des 58,24E du 4 septembre.

La tendance de fond reste baissière, et pour l'invalider, Saint Gobain, devra refranchir les 59E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.02%