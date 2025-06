Saint Gobain : enfonce le support des 97,6E, objectif 90,4E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 17:49









(CercleFinance.com) - Saint Gobain perd le contact des 100E et enfonce le support des 97,6E! le prochain objectif devient le comblement du 'gap' des 90,4E du 24 avril... lequel coïncide avec l'ex-zénith du 15 avril.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 95,8000 EUR Euronext Paris -2,76%