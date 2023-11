Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : en route pour les 55,5E information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Saint Gobain refranchit résolument les 54,3E et semble en route pour les 55,5E, zénith d'ouverture du 10 octobre, résistance testé le 3 juillet.

L'objectif suivant se dessine vers 56,7/56,9E, résistance testée les 28 septembre et 15 juin dernier.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.56%