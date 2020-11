Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain en négociations exclusives pour vendre Lapeyre à Mutares Reuters • 09/11/2020 à 18:31









SAINT-GOBAIN EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR VENDRE LAPEYRE À MUTARES PARIS (Reuters) - Saint-Gobain a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec le fonds allemand Mutares en vue de lui céder Lapeyre, chaîne de magasins d'aménagement de la maison en France. Saint-Gobain fournirait 245 millions d'euros à Lapeyre dans le cadre de cette opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021, pour lui permettre "de disposer d'une trésorerie robuste et d'une situation financière saine pour financer tant son exploitation que les investissements et mesures nécessaires à la poursuite de la modernisation de l'enseigne et des usines, et le retour à la rentabilité". Lapeyre emploie environ 3.500 salariés et dispose de 10 usines et 126 magasins en France. Elle a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 641 millions d'euros et une perte d'exploitation de 34 millions d'euros, a précisé Saint-Gobain. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +4.34%