Saint-Gobain: émission obligataire de deux milliards d'euros

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir lancé avec succès une émission obligataire de deux milliards d'euros, composée de deux tranches d'un milliard chacune, respectivement à trois ans avec un coupon de 3,75%, et à sept ans avec un coupon de 3,875%.



Avec cette opération, il explique avoir 'tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le refinancement d'échéances obligataires à venir, tout en optimisant ses conditions de financement'.



L'émission a été sursouscrite globalement près de deux fois, 'avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné de leur confiance dans la qualité de crédit' du groupe de matériaux de construction.





