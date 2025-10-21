Saint-Gobain dépense 45,760 millions d'euros en rachat d'actions

(AOF) - La Compagnie de Saint-Gobain a annoncé avoir procédé à des opérations d’achat d’actions entre le 13 et 17 octobre. Sur la période, le spécialiste des matériaux de construction a fait l’acquisition de 514 431 de ses propres titres à un prix pondéré moyen journalier de 88,953 euros. Au total, pour ces opérations, le groupe a dépensé 45,760 millions d’euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 51,2 Mds€ répartis en 5 branches, : l’Europe du nord pour 24 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 29 %, les Amérique pour 21 % et les Solutions haute performance (chimie de construction essentiellement) pour 21 % ;

- Ventes tirées des marchés de la rénovation & infrastructures pour 50 %, de la construction pour 37 % et de l’industrie pour 13 % ;

- Ambition : devenir leader mondial via le renforcement ou l’acquisition du leadership sur les principaux marchés -Etats-Unis, Asie, Mexique et Amérique centrale-, doper les ventes de la chimie de construction;

- Capital éclaté (8 % pour les salariés), Benoît Bazin étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Modèle d’affaires « Grow & Impact » lancé en octobre 2021 :

- optimisation du portefeuille (40 % depuis 2019) via cessions et acquisitions relutives sur le résultat, tels les canadiens Kaycan, BPC et Bailey et l’australien CSR, investissements dans les marchés émergents (70 % des capex, autour de 1,5 Md€ par an) et la chimie pour la construction, regroupée au sein d’une nouvelle filiale, Chryso France,

- organisation géographique et décisionnelle par délégation aux directions locales,

- approche par les solutions intégrées et différenciées, apportant pouvoir de fixation des prix et augmentant la valeur du portefeuille de produits,

- redressement des marges dans les verres plats (14 % des revenus) et la distribution (11 %), fondée sur l’expérience client « PIM »,

- innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients puis croissance durable :

- 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux, réduction de l’empreinte carbone dans les process de fabrication…,

- partenariats : en interne, les start-ups portés par NOVA, en externe, avec centres de recherche ou industriels, participation aux projets EAGLE, WOOL2LOOP…, et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité totale en 2050 et intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2 :

- objectif intermédiaire 2030 vs 2017 : réduction de 33 % des émissions de CO2,

- recherche dans les piles à combustible à oxygène solide,

- économie circulaire évitant le prélèvement de matières premières solides,

- lancement d’emprunts verts ;

- Bilan sain : dette nette à 9,8 Mds€, soit 1,4 d’effet de levier et autofinancement libre de 4 Mds€.

Défis

- Poursuite du ecul du caractère cyclique de l’activité, moins dépendante de la construction, et, en Europe, capacité à accroître la marge opérationnelle malgré le repli du marché ;

- Impact limité des droits de douane américains (production locale), hors risque de ralentissement économique aux Etats-Unis ;

- Après un effritement du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectif 2025 confirmé d’une marge opérationnelle de + 11 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 € et plan de rachat d’actions de 500 M€.