Saint-Gobain: dans le rouge sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Saint-Gobain cède 1% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ajusté de 91 à 92 euros, sur l'action du groupe de matériaux de construction.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique dégrader sa position sur le dossier après une solide revalorisation du titre à la fois en termes absolus et relatifs, pensant que 'la dynamique des bénéfices pourrait rester modérée'.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 85,04 EUR Euronext Paris -1,00%